Французский трейдер закрывает свои элеваторы на Дону и Ставрополье

Французский зернотрейдер Louis Dreyfus запустил процедуру ликвидации двух российских компаний — ООО «Русская элеваторная компания» и ООО «Компания Луис Дрейфус Восток». Соответствующие документы размещены в Федресурсе, ликвидатором назначен Антон Зыков.

«Русская элеваторная компания» (РусЭлКо) основана в 2004 году, с 2016 года принадлежит британской RusElCo LLP. Предприятие контролирует 12 зерновых терминалов в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях суммарной мощностью 2 млн тонн.

В июле 2023 года Louis Dreyfus заявил о выходе из российского рынка и остановил экспортную деятельность. В июне 2024 года элеваторы «РусЭлКо» прекратили принимать зерно, создав сложности для сельхозпроизводителей накануне уборочной кампании. В ноябре 2024 года президент Путин одобрил продажу «РусЭлКо» другому собственнику, однако сделка не была завершена.

По итогам 2024 года выручка «РусЭлКо» составила 2 млн руб. при чистом убытке 127 млн руб. Последняя прибыль в размере 20 млн руб. была получена в 2019 году.

ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» в 2024 году показало выручку 1,8 млн руб. и убыток 248 млн руб. В 2020 году компания заработала 36 млрд руб. выручки и 103 млн руб. прибыли, но с тех пор доходы стабильно падали.

Аналитики считают российские активы Louis Dreyfus привлекательными, однако в текущих условиях зернового рынка найти покупателя на весь комплекс затруднительно. Предположительно, после завершения ликвидации юридических лиц владелец попробует реализовать имущество частями.

Валентина Любашенко