Жителя Свердловской области оштрафовали за оскорбление главы Красновишерска

Красновишерский суд Пермского края признал жителя Свердловской области виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что мужчина, ранее проживавший в Красновишерске, был недоволен работой главы округа. Под одним из постов в социальной сети, где в том числе обсуждались результаты работы муниципалитета, он опубликовал нецензурный комментарий с критикой главы Красновишерска.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил.