На подсветку путепровода на проспекте Юлаева в Уфе выделят до 32 млн рублей
Управление капитального строительства администрации Уфы заключит договор установку архитектурной подсветки путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Айской улицы. Начальная максимальная цена контракта — 31,9 млн руб. Контракт финансируется из городского бюджета.
Фото: Наталья Балыкова
Победитель закупки должен будет завершить работы на объекте до конца этого года. В его обязанности входит установка декоративных ламелей и монтаж светильников.
Участники закупки должны подтвердить опыт исполнения контрактов, связанных со строительством или благоустройством территории.
Заявки на участие в аукционе принимают до 15 августа, его итоги подведут 19 августа, следует из материалов портала госзакупок.