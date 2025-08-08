На подсветку путепровода на проспекте Юлаева в Уфе выделят до 32 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы заключит договор установку архитектурной подсветки путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Айской улицы. Начальная максимальная цена контракта — 31,9 млн руб. Контракт финансируется из городского бюджета.

Фото: Наталья Балыкова

Победитель закупки должен будет завершить работы на объекте до конца этого года. В его обязанности входит установка декоративных ламелей и монтаж светильников.

Участники закупки должны подтвердить опыт исполнения контрактов, связанных со строительством или благоустройством территории.

Заявки на участие в аукционе принимают до 15 августа, его итоги подведут 19 августа, следует из материалов портала госзакупок.

Наталья Балыкова