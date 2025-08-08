В Томске главу сетевой компании осудили за аферу с тарифами на электроэнергию

Томский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при установлении тарифов на электроэнергию. Обвиняемому, руководителю сетевой компании, он назначил три с половиной года в колонии общего режима и обязал возместить ущерб, рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Как установило следствие, в 2018 году предприниматель создал сетевую организацию и арендовал электросети нескольких садовых обществ в Томске и его окрестностях. С мая 2018-го по июнь 2020 года коммерсант предоставил в орган тарифного регулирования липовые документы о расходах на капитальный ремонт электросетей, который фактически не проводился.

«Эти действия привели к необоснованному увеличению тарифов на электроэнергию в 2019 и 2020 годах более чем на 16,6 млн руб. Из указанной суммы мужчиной по независящим от него обстоятельствам получено лишь 5,4 млн руб.», — говорится в сообщении прокуратуры. В ходе разбирательства, которое проходило в Кировском райсуде, предприниматель вину не признал.

Илья Николаев