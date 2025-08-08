Американские рестораны сокращают порции из-за моды на похудение

Некоторые нью-йоркские рестораны начали предлагать уменьшенные порции блюд в связи с тем, что многие посетители принимают препараты для похудения, снижающие аппетит. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В частности, газета приводит пример бургерной Clinton Hall, которая ввела в меню наборы, состоящие из маленького бургера, 30 граммов картошки фри и маленькой порции пива, вина или коктейля. Владелец Clinton Hall Аристотель Хатцигеоргиу объяснил это тем, что он видит, как многие люди, «принимающие Ozempic, Mounjaro или еще что-то подобное, откусывают пару кусков от бургера, делают пару глотков напитка — и насыщаются».

NYT отмечает, что уменьшенные порции для людей, принимающих препараты для похудения, предлагают самые разные заведения: от сети Smoothie King, специализирующейся на смузи, до ресторанов высокой кухни и коктейльных баров.

По данным компании PricewaterhouseCoopers, от 8% до 10% американцев принимают препараты для похудения. Недавно банк Morgan Stanley опубликовал исследование о том, что 63% людей после начала приема таких препаратов стали заказывать меньше еды в ресторанах. «Теперь появился новый сегмент рынка, который настоятельно хочет порций меньшего размера. Я думаю, рестораны, которые увидят эту возможность и предложат блюда для этой группы, получат конкурентное преимущество»,— считает Дана Гундерс, глава организации ReFED, стремящейся к сокращению пищевых отходов.

Яна Рождественская