В Республике Коми на ремонте дороги похитили 250 млн руб.

Следственное подразделение УФСБ России по Коми возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Речь идет о финансовых махинациях при ремонте автотрассы «Вятка», соединяющей Республику Коми с Кировской областью. Участниками дела стали директор, главный инженер и прораб строительной организации, зарегистрированной на территории региона.

«С апреля по июль 2023 года фигуранты, используя служебное положение, похитили федеральные бюджетные средства порядка 170 млн руб.,— сообщили “Ъ” в УФСБ.— В рамках госконтракта по ремонту 15 км автотрассы Р-176 "Вятка" они давали подчиненным заведомо незаконные указания о ненадлежащем выполнении работ для извлечения материальной выгоды. А заказчику предоставляли подложные документы о якобы выполненных работах».

В результате, как сообщили в УФСБ, «дорога была отремонтирована с существенными нарушениями строительных норм, что повлекло ущерб бюджету РФ на сумму контракта в размере 250 млн руб.».

Дарья Шучалина, Сыктывкар