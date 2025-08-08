Зарубежные СМИ: Чем примечательна новая модель ChatGPT?

Open AI выпустила новую модель искусственного интеллекта, ChatGPT-5 компания представила 7 августа. Пользователи смогут выбрать одну из трех моделей ИИ-чата. Нейросеть улучшила навыки написания кода и ответов по математике, естественным наукам и другим дисциплинам. Глава Open AI Сэм Альтман заявил, что теперь работа с ChatGPT стала «действительно похожа на общение с экспертом». Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Реакция на ChatGPT-5 неоднозначна, отмечает Financial Times. Нейросеть оправдала ожидания с точки зрения производительности и стала лучше справляться с задачами, связанными с написанием кода. Но в остальных аспектах к модели возникают вопросы, в частности, в плане создания текстов. Тем не менее Open AI, выпуская новую версию ChatGPT, бросает вызов конкурентам, поскольку программирование стало одним из самых коммерчески ценных направлений использования искусственного интеллекта.

Reuters задается вопросом, сможет ли ChatGPT-5 привлечь новых пользователей. Собеседники агентства, изучившие модель, считают, что переход с предыдущей, четвертой версии, не стал поворотным, чего ожидали на рынке. При этом нейросеть выпустили в критический для отрасли момент. Крупнейшие разработчики, в том числе Microsoft, Amazon и Alphabet значительно увеличили затраты на центры обработки данных. Инвестиции до конца года могут достигнуть почти $400 млрд.

Open AI, в свою очередь, тратит десятки миллиардов на специалистов, чипы и дата-центры, отмечает Bloomberg. По данным агентства, компания также ведет переговоры о возможной продаже акций нынешним и бывшим сотрудникам на $0,5 трлн. Затраты сопряжены с высокими ожиданиями от ChatGPT-5 со стороны самой компании, отмечает The Associated Press. Open AI уже давно позиционирует свои разработки как путь к так называемому генеративному искусственному интеллекту. Под ним подразумевается технология, при которой нейросеть сможет решать сложные задачи без помощи человека.

Между тем к новой модели возникли и вопросы с точки зрения цифровой этики, пишет BBC со ссылкой на экспертов. Так, запуск ChatGPT-5 усилит растущий разрыв между возможностями искусственного интеллекта и способностью человека управлять им. По мере того, как эти модели становятся более совершенными, растет необходимость в их регулировании, подчеркивают собеседники британского издания.

