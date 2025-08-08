Силы ПВО сбили 13 БПЛА над регионами России за полтора часа

Средства ПВО России сбили 13 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА были уничтожены в период с 9:45 до 11:15 мск. Шесть беспилотников сбито над Орловской областью. Еще три дрона — над Курской областью, два — над Краснодарским краем. Над Тульской областью и акваторией Азовского моря уничтожено по одному БПЛА.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал об одной постравшей. Она получила легкие ранения руки. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что пострадавших и повреждений нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в регионе никто не пострадал. Глава Краснодарского края атаку пока не комментировал. Аэропорт Геленджика приостановил работу.