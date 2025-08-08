ДНР получает для водоснабжения не более 35% от необходимого объема

Донецкая народная республика получает для водоснабжения жителей не более 35% от необходимого объема, сообщил ТАСС глава регионального минстроя Владимир Дубовка.

4 августа глава ДНР Денис Пушилин докладывал президенту Владимиру Путину, что после запуска водовода из реки Дон в 2023 году регион получал около 50% необходимого объема.

Сейчас, по словам главы минстроя, ситуация изменилась — по водоводу в ДНР подается не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. «Мы стараемся восполнять запас воды внутренних водоемов, но без природных осадков почти нет притока»,— сказал он агентству.

По его словам, наиболее острый дефицит воды сейчас испытывают жители донецко-макеевской и енакиевской агломераций. Для последней основным источником снабжения ранее было Волынцевское водохранилище, сейчас оно полностью обмелело. Сложная ситуация и в Мариуполе, там снизился объем запасов Старокрымского водохранилища. Для наполнения этих хранилищ власти ДНР начали строительство двух водоводов из Углегорского и Павлопольского водохранилищ.

В начале июля власти ДНР заявили о критической ситуации с водоснабжением в регионе. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды — в Донецке и Макеевке вода подается раз в три дня на несколько часов. Также правительство региона установило на ближайшие три месяца верхнюю границу цены на разливную воду в 3,5 руб. за литр. Кроме того, господин Пушилин сообщал о планах построить вторую нитку водовода из реки Дон.

Полина Мотызлевская