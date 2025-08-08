Более сотни сотрудников ДСК получили награды в преддверии Дня строителя

В этом году более 800 профессионалов различных специальностей строительной отрасли, чей труд формирует облик нашего региона, удостоены высоких наград и благодарностей. Среди награжденных – более сотни сотрудников ДСК.

6 августа на церемонии награждения в Воронежской областной Думе присутствовал сенатор РФ он нашего региона Сергей Лукин. В приветственном слове он подчеркнул особую значимость строительной профессии: "Строительство – одна из самых благородных и одновременно сложных профессий. Это ежедневный труд, требующий не только физической выносливости, но и высочайшей ответственности, мастерства и творческого подхода. Строитель – это не просто человек с инструментом в руках, это настоящий творец, превращающий чертежи в дома, дороги, больницы и школы. В этой профессии гармонично сочетаются точный расчет и вдохновение, упорство и искренняя любовь к своему делу".

В Правительстве Воронежской области по поручению Губернатора Александра Гусева награды вручил заместитель председателя Правительства области Константин Кузнецов. Открывая церемонию, он отметил особую роль строительной отрасли в развитии региона и поблагодарил всех присутствующих за их вклад:

– Ваш труд – это то, что ежедневно видят и ценят жители Воронежской области. Несмотря на вызовы времени, вы не снижаете темпа, с энтузиазмом реализуете задачи и добиваетесь выдающихся результатов, – подчеркнул Константин Кузнецов.

Днем ранее награждения прошли в Воронежской городской Думе и мэрии Воронежа. Почётные грамоты администрации Воронежа строителям вручал лично глава города Сергей Петрин:

– День строителя – праздник представителей одной из самых мирных и созидательных профессий, – отметил в приветственном слове мэр Воронежа. – Мы видим, как меняется наш город: сдаются школы, детские сады, больницы, строится много жилья. В прошлом году по региону сдано два миллиона квадратных метров жилья, по городу – почти миллион. Серьезные показатели!

Почетные грамоты Воронежской городской Думы вручал вице-спикер Олег Черкасов. В числе награжденных – вновь сотрудники ДСК. Зам начальника отдела производственного контроля Алеся Казакова – пример того, что на комбинате работают опытнейшие специалисты:

– В ДСК работаю уже более 10 лет, а сразу после института в течение двух лет строила Олимпиаду в Сочи! – рассказала Алеся.

Не только региональных и городских, но и федеральных наград удостоены сотрудники ДСК. 1 августа в актовом зале бизнес-инкубатора ВГТУ прошло вручение наград Минстроя РФ и Российского союза строителей. Награды вручал председатель Союза строителей региона Владимир Астанин, а также представители правительства области. Здесь были отмечены почти 4 десятка сотрудников Домостроительного комбината.

– Не удивительно, что было так много награжденных от ДСК, ведь на предприятии работает более четырех тысяч человек! – отметил Владимир Астанин. – Вообще, когда видишь такое количество достойных профессионалов, понимаешь, что строительный комплекс Воронежской области жив, полон сил и энергии, невзирая на то, что сегодня переживает труднейшие времена. Мы должны чувствовать себя сплоченным коллективом, способным преодолевать любые трудности. Уверен, что и в следующем году будут сотни награждаемых, потому что вас есть за что награждать!

Ряд высоких наград был вручен строителям первыми лицами области и 7 августа в концертном зале сити-парка в поселке Солнечный, где по случаю Дня строителя региональным объединением застройщиков был организован концерт.

Там электросварщик монолитного домостроения Виктор Тарасов, входящий в Золотой фонд ДСК, получил одну из самых высоких наград строительной отрасли страны – знак «Почетный строитель России». И это не случайно, уверен Виктор Владимирович:

– Не в обиду другим профессионалам скажу: на электросварщиках больше ответственности, – отметил награжденный. – Качество сварных швов – это вопрос безопасности будущих жильцов.

Кроме персональных знаков отличия, на главном областном концерте были вручены награды победителям Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию и регионального конкурса «Строительный Олимп» по итогам 2024 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Сергей Трухачев вручил ДСК целый ряд наград. В XXIX Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию воронежский Домостроительный комбинат удостоился звания «Лидера строительного комплекса», а в областном конкурсе «Строительный Олимп» ДСК отмечен в номинациях: «Наибольший вклад в экономику региона» и «Лучший реализованный проект»: комплексная застройка – ЖК «Крымский квартал», объект социального назначения – радиотерапевтический корпус ВОНКОЦ. Победы в двух номинациях удостоен и завод «СовТехДом», входящий в структуру ДСК. Предприятие отмечено в номинациях: «Наибольший вклад в экономику региона» и «Предприятие высокой культуры производства».

Остальные награды были переданы лучшим строителям года в трудовых коллективах. В управлении ДСК награды вручались в торжественной обстановке в присутствии двух сотен коллег-строителей.

АО «СЗ ДСК»