В Краснодаре арестовали двух несовершеннолетних из-за поджога на железной дороге

Двое несовершеннолетних, подозреваемых в теракте на железной дороге под Краснодаром, дали признательные показания. Суд арестовал их на время следствия, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Дело касается подростков 2008 и 2010 годов рождения. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

По версии следствия, в июле подростки подожгли объект транспортной инфраструктуры на станции Лорис в Краснодарском крае, что дестабилизировало работу железной дороги. Они снимали свои действия на камеру мобильного телефона. За это им обещали денежное вознаграждение через мессенджер.