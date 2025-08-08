В Соль-Илецке возбудили дело по факту обнаружения тела 17-летнего подростка

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела 17-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти в Соль-Илецке. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний местный житель. Ночью 7 августа он находился возле кафе на ул. Персиянова. Во время ссоры с несовершеннолетним подозреваемый «схватил его за туловище и совершил бросок на асфальт». От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы выполняют комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Руфия Кутляева