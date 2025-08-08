На Алтае задержан бизнесмен за махинации с поставкой оборудования

Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю задержали индивидуального предпринимателя из дальневосточного региона. Он подозревается в хищении около 56 млн руб. из бюджета Алтайского края, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022-2024 годы фигурант дела в рамках госконтракта с одним из краевых госучреждений Алтайского края поставил дробильное оборудование для укладки дорожного полотна. Но, как установили правоохранители, оборудование не соответствовало техническому заданию.

Бизнесмену вменили в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решением суда его поместили под стражу.

Александра Стрелков