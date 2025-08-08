Активы обанкротившегося молочного комбината на Ставрополье оценили в 88 млн рублей

Конкурсный управляющий Георгий Кошкош завершил оценку имущества несостоятельного ООО «Молочный комбинат» из Ставропольского края. Общая стоимость активов предприятия составила 87,8 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав оцененной собственности входит земельный участок площадью 21,6 тыс. кв. м и девять нежилых зданий общей площадью более 5 тыс. кв. м. Все объекты недвижимости расположены в селе Кугульта Грачевского района по адресу улица Советская, 114. Дополнительно в перечень включен грузовик ГАЗ 3307 2003 года выпуска стоимостью 610 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Молочный комбинат» зарегистрировано в 2006 году в Ставропольском крае (с. Казинка). Основной вид деятельности — производство молочной продукции. Учредитель — Владимир Бычихин. Уставный капитал общества — 150 тыс. руб. Выручка предприятия за 2018 год составила 63 млн руб., прибыль — 33 тыс. руб.

Стоимость активов определялась на основе анализа аналогичных предложений в интернете.

Арбитражный суд Ставропольского края признал молочный комбинат банкротом в марте 2020 года. После неудачной попытки мирового соглашения в мае 2021 года суд возобновил конкурсное производство. С заявлением о признании молочного комбината банкротом в суд обратилось ООО «Агромаркет». Основанием послужило наличие у общества перед заявителем кредиторской задолженности в общей сумме 3 млн руб.

Тат Гаспарян