Ушла из жизни экс-глава самарской киностудии «Волга-фильм» Ольга Стась

Вчера, 7 августа, на 82-м году жизни не стало самарской кинематографистки Ольги Стась. Об этом сообщили в министерстве культуры Самарской области.

С 1990 года и до прошлого года Ольга Стась руководила самарской киностудией «Волга-фильм». За это время студия сняла около 200 документальных фильмов, 32 фильма участвовали в международных и российских кинофестивалях и удостоились наград и дипломов. Около 28 лет Ольга Стась была руководителем международного фестиваля «Кино — детям».

«Ее творческая деятельность неоднократно была отмечена грамотами Союза кинематографистов РФ, благодарностями председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Сергеевича Михалкова, премиями губернатора Самарской области и др.», — говорится в сообщении минкульта региона.

По информации самарского отделения Союза кинематографистов России, прощальная панихида с Ольгой Алексеевной Стась состоится завтра, 9 августа, на ул. Борской, д. 108, К1. Захоронение пройдет на кладбище «Городское».

Сабрина Самедова