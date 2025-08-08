В Азнакаево завершено благоустройство первой очереди парка имени Раувеля Ишкаева. Общая сумма финансирования составила 18,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Азнакаево благоустроили парк за 18,8 млн рублей

Фото: Пресс-служба Минстроя Татарстана В Азнакаево благоустроили парк за 18,8 млн рублей

Фото: Пресс-служба Минстроя Татарстана

На площади 2 тыс. кв. м обустроены пешеходные дорожки из брусчатки, установлены навесы, амфитеатр и малые архитектурные формы — скамейки, гамак, уличный музыкальный инструмент и урны. Также проведено озеленение территории и установлено шесть светильников. Кроме того, в парке появился музыкальный фонтан.

Парк назван в честь начальника НГДУ «Азнакаевскнефть» Раувеля Ишкаева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в 2025 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Татарстане благоустроят 51 общественное пространство. На эти цели выделено более 1,7 млрд руб., включая почти 244 млн руб. из республиканского бюджета.

Анар Зейналов