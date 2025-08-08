Яблоки устремились вверх

Яблоки в магазинах Москвы за год прибавили в цене почти 40%. В среднем, по подсчетам экспертов, один килограмм стоит 241 руб. По данным компании «Эвотор», прайсы растут и за пределами столицы: 187 руб. за килограмм и почти 15% год к году. Производители утверждают, что стараются не повышать стоимость, а рынок оказался под давлением весенней непогоды, импорта и торговых сетей. Тему продолжит Станислав Крючков.

Отечественные агрохолдинги и сети по-разному оценивают динамику стоимости яблок. Садоводы уверяют, что отпускают продукцию по ценам, которые в разы ниже тех, что потребитель видит на полках магазинов, более того, упрекают ритейл в предпочтении внутренним поставкам более крупных и ярких сортов из-за рубежа. Этот вопрос даже поднимался в Минсельхозе, рассказал председатель Ассоциации садоводов Ставрополья Айдын Ширинов: «Посредник между производителем и нашим потребителем — торговые сети. И они начали иностранными яблоками забивать полки.

У сельхозтоваропроизводителей цена не растет, хотя хотелось бы. Ведь издержки увеличиваются.

Мы сегодня не можем диктовать цены торговым сетям. Если мы проходим по их требованиям, в том числе к качеству, то они сами обозначают стоимость продукции в пределах 60-80 руб.».

Импорта на полках гипермаркетов действительно много, но ценники растут медленнее, чем можно было бы ожидать, считает глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов: «Сейчас наблюдается сезонный пик цен на яблоки. Доля импорта существенна. Их стоимость при закупках где-то на 10% выше, чем год назад. В ритейле яблоки дорожают гораздо медленнее, потому что это социальная категория фруктов. Есть базовые позиции в ассортименте, на которые компании сдерживают цены.

При этом самые дешевые яблоки в крупных сетях стоят в среднем 119 руб. за кг при закупочной цене в 125 руб. То есть их продают себе в убыток».

За год яблоки действительно выросли в цене на треть, а сбор нового урожая с середины августа, возможно, позволит несколько снизить отпускную стоимость, пояснил генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков: «Северо-Кавказский и Южный федеральные округа производят 82% яблок. Выращивают их юг, в частности, Крым. Что будет дальше происходить, сказать сложно. С 15 августа начнется уборка урожая, но какой будет динамика по сравнению с прошлым годом, трудно прогнозировать. Многое зависит и от того, сколько импорта завезут».

Если вопросы поставщика к продавцу и наоборот можно разрешить, то договориться с погодой невозможно. Но для садоводов это важный фактор. В Крыму в этом году пострадало до половины первого урожая яблок: сначала сказались весенние заморозки, а затем отсутствие осадков, поделилась глава союза «Садоводы Крыма» Алла Берегельская-Фещук: «Все это повлияло на калибр и развитие самого яблока. Если смотреть на урожайность 2024-го, то валовые показатели будут уменьшены на 50%. Так как это многолетние насаждения, мы не можем бросить их без воды, обработки, защиты от насекомых, занесения удобрений для того, чтобы плодовая почка созрела на следующий год. Все эти дотации лягут на выход этой продукции».

При этом яблоки импортозамещенных сортов пока на премиальном рынке конкуренции не выдерживают, при этом в цене расти тоже не забывают, заметила генеральный директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова:

«В качестве десертных продаются яблоки, которые раньше шли бы как технические.

Это отечественное производство. Речь про традиционно бюджетные "Голден Делишес" и "Айдаред" и более дорогие сорта "Гала" и "Симиренко". Я уж не говорю про "Черный принц" или "Ред Чиф". Они все мелкие. У нас сейчас производители разнообразили свои сады более премиальными сортами, но при этом такого образцового яблока, которое есть за границей, мы пока все равно не смогли вырастить».

Тепло или холодно, дешево или дорого, но в целом по итогам года в России ждут увеличения урожая на целых 200 тыс. тонн.

