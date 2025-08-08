Завхоза предприятия в Дзержинске отправили в колонию за растрату

Заведующий хозяйственным складом предприятия в Дзержинске Нижегородской области Артем Вотченников признан виновным в растрате имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его приговорили к 5,5 года колонии общего режима, сообщили в суде.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что в июне-июле 2023 года фигурант похитил вверенное ему имущество стоимостью более 1 млн руб.

Суд отменил условное наказание по предыдущему приговору и назначил 5,5 года колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

По данным судебного делопроизводства, гражданин с таким именем был фигурантом еще четырех дел — о краже, поддельных документах, неправомерном завладении автомобилем и управлении транспортном в нетрезвом виде. По последнему приговору ему был назначен условный срок на год и два месяца.

Галина Шамберина