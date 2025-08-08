В «Москва-Сити» разобрали почти все офисы

Доля свободных помещений в офисах «Москва-Сити» упала до минимального значения в 1%, сообщили «Интерфакс» в консалтинговой компании NF Group. Высокий спрос сохраняется со стороны компаний с госучастием, а также представителей производственного и финансового секторов.

«Уровень вакантности офисных помещений в деловом кластере ММДЦ "Москва-Сити" по итогам первого полугодия 2025 года достиг рекордно низкого значения за всю историю наблюдений за рынком — всего 1%, снизившись с начала года на 2,7 п.п.»,— подсчитали консультанты.

По данным NF Group, ставки аренды офисов в «Москва-Сити» в июле достигли рекордных значений и преодолели отметку в 80 тыс. руб. за кв. м. в год. Показатель вырос в полтора раза за год. Что касается столицы в целом, то объем выставленных на продажу офисных площадей за первое полугодие увеличился на 60% в годовом выражении. Рост связан с бумом девелоперской активности прошлых лет и переориентацией застройщиков на коммерческую недвижимость, которая обеспечивает быстрый возврат инвестиций в условиях дорогих кредитов.

Несмотря на растущее предложение, спрос остается высоким: вакансия офисных помещений опустилась до рекордных 4,7%. Однако, как отмечают эксперты, инвесторы не спешат покупать строящиеся объекты из-за их высокой стоимости, предпочитая банковские депозиты.