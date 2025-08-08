В Ярославской области выявили продление срока годности сливочного масла

В Ярославской области установили факт продления срока годности сливочного масла на девять месяцев. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Нарушения были выявлены в ходе контроля работы системы «Меркурий» (один из компонентов ФГИС «ВетИС», предназначенный для обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров и выдачи ветеринарных сопроводительных документов).

В ведомстве рассказали, что 22 июля 2025 года уполномоченное лицо ООО из 150 кг сливочного масла со сроком годности до 26 июня 2025 года получило аналогичную продукцию, но уже со сроком годности до 22 марта 2026 года. Была изменена и дата выработки.

«Таким образом была нарушена прослеживаемость, так как не представляется возможным достоверно установить фактический срок годности молочной продукции или фактическое сырье, которое использовалось при производстве молочной продукции»,— говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

В этих действиях были обнаружены нарушения законодательства. Россельхознадзор направил лицу, внесшему данные, предупреждение, а самому предприятию выдал предостережение. Кроме того, сотрудники управления аннулировали запись производственного журнала выработанной продукции, предотвратив реализацию масла.

Алла Чижова