Участник спецоперации из Того получил российское гражданство

Уроженец африканской страны Того Коффи Гастон, участвовавший в СВО на стороне РФ, получил российское гражданство. Церемония принятия присяги и вручения паспорта состоялась в Иркутском военном госпитале, где африканец проходил реабилитацию после ранения, сообщила в Telegram депутат Заксобрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России по Иркутской области Фото: МВД России по Иркутской области

Депутат назвала событие уникальным и поблагодарила работников УФМС Иркутской области. В сообщении депутата также говорится, что уроженец Того учился в России на архитектора, добровольно отправился на фронт, где «проявил себя». В дальнейшем он намерен остаться жить в Иркутске.

Влад Никифоров, Иркутск