В Челябинской области ФСБ выявила лабораторию по производству мефедрона

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области нашли подпольную химическую лабораторию по производству и расфасовке мефедрона. Изъято 43 кг наркотического вещества, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Найти лабораторию работникам УФСБ удалось во время операции по пресечению противоправной деятельности участников межрегиональной группировки, поставляющей синтетические наркотики. Силовики задержали 29-летнего жителя Челябинска и 32-летнего жителя Магнитогорска, причастных к контрабанде. Из их лаборатории изъяли 43 кг мефедрона, химические реактивы и оборудование.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт, хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Виталина Ярховска