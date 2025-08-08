Задержан бывший глава «Газпром Армения» Вардан Арутюнян
Антикоррупционный комитет Армении арестовал бывшего гендиректора «Газпром Армения» Вардана Арутюняна. Об этом сообщило местное СМИ 24News со ссылкой на ведомство.
Господина Арутюняна обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности, в отмывании денег и нарушении конкуренции. Ранее он также занимал пост председателя Комитета государственных доходов страны.
Как сообщил ТАСС, государственный пост мужчина оставил после прихода к власти нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Вардан Арутюнян занимал пост гендиректором ЗАО «Газпром Армения» с 2016 по 2018 года.