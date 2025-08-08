Удмуртия вышла на 2 место по производству творога и сыра в ПФО за полгода

Удмуртия занимает второе место по производству творога, сыра и сырных продуктов в ПФО по итогам полугодия, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Количество соответствующей продукции составило 26,4 тыс. т в январе-июне 2025 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Третье место в рейтинге ПФО Удмуртия занимает по количеству изготовленного сливочного масла и молока. Продукции данного вида в республике произведено 6,4 и 96,9 тыс. т соответственно. Также в регионе произвели 145,8 тыс. куб м пиломатериалов (4 место) и 52,3 тыс. т мяса (6 место в окружном рейтинге).