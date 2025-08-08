Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новые сотрудничества, лимитированные коллекции, модные пространства.

«Хохлома» открылась в Плесе

«Хохлома» открыли магазин-мастерскую в Плесе — одном из древнейших городов на Волге, на его Торговой площади, где сосредоточены старейшие мастерские. В новом пространстве собраны коллекции домашней утвари, фарфора, предметы декора, текстиль и украшения. Главный материал в интерьере — дерево, из него выполнены потолки и настенные панели с традиционными для хохломы «кудринами» (растительный узор с завитками). Значительная часть коллекции создается вручную мастерами и художниками известной фабрики «Хохломская роспись» в Семёнове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Следующая фотография 1 / 10 Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома Фото: Хохлома

Invisible и Николай Зинченко собрали летний моктейль-сет

Рекомендательный винный сервис Invisible и бартендер Николай Зинченко объявили о совместном поп-ап проекте: лимитированном сете для создания моктейля Posta Daria и выпуске книге The Mocktail Book, посвящённой культуре безалкогольных коктейлей. Из главных посылов начинания — «безалкогольное — это не "вынужденная замена", а выбор, стиль и новая сенсорика», заявляют его создатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Вышла коллаборация Eat My balm и Pink Bus

Вдохновением для коллаборации российских брендов Eat My balm и Pink Bus стали простые удовольствия вроде чашки кофе с десертом, или рожка с мороженым. В рамках сотрудничества вышли оверсайз-футболки и набор из 5 «вкусных» бальзамов для губ Eat My balm («Сливочный бабл гам», «Йогурт с голубикой», «Шоколадный капучино», «Миндальный круассан», «Бисквит с клубничным джемом»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Следующая фотография 1 / 8 Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus Фото: Eat My balm х Pink Bus

«Радиоволна» пройдет в Строгино

23 августа на базе парусного сообщества «Сила ветра» в Строгино состоится второй фестиваль музыки и паруса «Радиоволна». Событие объединит формат городского фестиваля и отдыха у воды с прогулками под парусом. Программа будет поделена на две сцены «Грот» и «Стаксель» — по названию парусов на яхте. В лайнапе —коллективы «О! Нет», Miracle Libido, Putana Orangutana, Размаха, Kate NV, «Вторые брюки», Kedr Livanskiy, Timofey, Philipp Gorbachev, «Ах. реп», Dima Safronov, Andrey Lipa, Misha Politkovsky, Bogdamn, Timur Ptahin (live), Valtron и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Ирина Кириенко