СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования детей в квеструме

СУ СКР России по Пермскому краю по факту травмирования двух несовершеннолетних при прохождении квеста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 6 августа 2025 года девочки 11 и 14 лет получили травмы во время прохождения квеста, расположенного в Мотовилихинском Перми. Их мать утверждает, что их нанесли сотрудники квеструма, таков был один из сценариев прохождения квеста, но выбрать его могли только совершеннолетние участники. В результате у одной из пострадавших была диагностирована травма шейного отдела позвоночника.

Следователями проведен осмотра места происшествия, в ходе которого изъята интересующая следствие документация и видеозаписи, допрашиваются очевидцы, руководство и персонал квеста, назначены и проводятся судебные экспертизы.