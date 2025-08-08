Поэтика и серендипность

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Август в стихах

Ювелирный дом Cluev продолжает литературную коллекцию украшений «Золотой век». Очередная серия создана под впечатлением поэзии Афанасия Фета, и каждое изделие представляет собой не просто дизайнерское решение, а художественную интерпретацию природных образов, воспетых поэтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Следующая фотография 1 / 7 Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev

Здесь нет ярких красок и зрелищных эффектов — все построено на полутонах и ощущении мимолетной красоты. Сет «Летний вечер» — это небо, в котором гаснут облака, растворяясь в арбузных турмалинах, так выглядит осязаемый закат на запястье и пальцах. В сотуаре «Летний дождь» из жемчуга, бриллиантов, шпинели и эмали будто бы слышен шепот воды, а колье «Лиловое озеро» завораживает нежным кунцитом весом более 36 каратов. Почти каждому украшению предпослано стихотворение Фета, а музой коллекции стала Светлана Ходченкова, амбассадор ювелирной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Следующая фотография 1 / 13 Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev Фото: Cluev

С — серендипность

Новый ювелирный бренд, созданный компанией Mercury, получил название Serendipity. Это слово сложно перевести на русский язык, но можно сформулировать круг его позитивных смыслов: «счастливая случайность», «неожиданное открытие», «удачное решение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Serendipity Фото: Serendipity Следующая фотография 1 / 2 Фото: Serendipity Фото: Serendipity

Все это хорошо описывает стиль украшений Serendipity: простых и лаконичных, свежих и демократичных, которые хорошо комбинируются между собой и складываются в интересный модный образ на каждый день. Serendipity by Mercury — это маленькие талисманы, напоминающие о том, что жизнь полна сюрпризов и что самые ценные открытия часто происходят случайно, когда мы открыты миру и доверяем своей интуиции. Именно с таким настроением стоит выбирать кольца Bubble, звездочки и сердца на золотых цепочках тонкого плетения из коллекции Pave, бриллианты без оправы из коллекции Timeless, будто парящие в невесомости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Следующая фотография 1 / 16 Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity Фото: Serendipity

Королевский изумруд

MIUZ Diamonds пополняет коллекцию Royal emerald с насыщенными зелеными изумрудами как воспоминание об уходящем лете. В коктейльных кольцах и серьгах главным образом использованы замбийские камни — это месторождение занимает передовые позиции в мировой добыче изумрудов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds

Африканские бериллы ценятся за исключительную прозрачность и насыщенный зеленый цвет с холодным синим подтоном. Ступенчатые огранки «изумруд» и «октагон» наиболее полно раскрывают достоинства цветного драгоценного камня, и именно они преобладают в изумрудной коллекции MIUZ Diamonds. В кольцах солируют камни весом 1,71, 3,01 и 5,43 карата — их зеленый тон подчеркнут сиянием бриллиантов круглой и багетной огранок. В серьгах ар-деко графичный силуэт изумрудов общим весом почти три карата поддержан бриллиантами изумрудной и круглой огранок. Самым эффектным (и дорогим) украшением Royal emerald стало колье. Его композиция подчинена строгому ритму: семь изумрудов огранок «октагон» и «изумруд» общим весом 4,73 карата чередуются с круглыми бриллиантами суммарным весом 4,359 карата. При этом драгоценность выглядит элегантно и лаконично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Следующая фотография 1 / 7 Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds Фото: MIUZ Diamonds

Нина Спиридонова