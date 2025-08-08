На Ставрополье опровергли фейк о холерной палочке в воде

Оперативный штаб Ставропольского края зафиксировал повторное распространение в мессенджерах ложной информации о появлении холерной палочки в воде, которую власти уже опровергали в октябре 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

Фото: Оперативный штаб Ставропольского края

Пользователи рассылают друг другу предупреждения о якобы обнаруженной в водных источниках холерной палочке. Сообщение представляется как информация о биологической диверсии со стороны Украины.

Аналогичные сообщения уже несколько лет циркулируют по различным регионам России. Подробный анализ этой дезинформации ранее проводил сервис проверки фактов «Лапша».

Оперштаб призвал жителей края проявлять осторожность и доверять исключительно официальным источникам информации.

Тат Гаспарян