За год количество общедоступных электрозаправок в Перми выросло на 8%

За последние 12 месяцев количество общедоступных электрозарядных станций для автомобилей в Перми выросло на 8%, составив 57 заправок. Стоимость заряда на 100 км на электрозаправках Перми составляет 270 руб., сообщили в сервисе 2ГИС. Аналитики онлайн-справочника изучили развитие общедоступной зарядной инфраструктуры для электромобилей в России: где электрозаправки появляются быстрее, когда и какие виды станций чаще ищут водители.

В целом в России число общедоступных электрозарядок за год (с августа 2024 года) выросло на 40% и превысило 6 тыс. Больше всего станций — в Москве: в августе 2025 года их стало более 900, что на 64% больше, чем год назад. Вместе с Московской областью их количество превысило 1500. На втором месте рейтинга — Санкт-Петербург: более 330 станций, рост за последние 12 месяцев составил 36%. Третье место по числу станций удерживает Красноярск — 169 станций, прирост — 3%. Пермь в «топе» сервиса 2ГИС заняла 13-е место после Волгограда (12-е место, 58 станций) и Екатеринбурга (11-е место, 75 станций).

Общедоступные заправки для электромобилей появляются в курортных регионах, особенно активно — на юге России. Количество станций зарядки в Майкопе за год достигло 30 (рост в шесть раз за счет эффекта низкой базы), в Кавказских Минеральных Водах — 36 станций (в 4,5 раза). Кроме того, больше чем в два раза выросло количество электрозаправочных станций в Калининграде.