Правительство списало 29 млрд руб. долга 12 регионам

Правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам на общую сумму свыше 29 млрд руб. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В 2025 году указанные субъекты РФ получили возможность списания до двух третей задолженности при условии, что они инвестировали средства в развитие инфраструктуры. В список вошли Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

Сумма списания совпадает с объемом вложений регионов в проекты. Речь идет о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселении граждан из аварийного жилья, обновлении общественного транспорта, развитии опорных населенных пунктов и реализации новых инвестиционных программ.

Кроме того, средства направлялись на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций, а также поддержку компаний, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.

В правительстве отметили, что работа по списанию бюджетных долгов регионам, инвестирующим в инфраструктуру, ведется постоянно. С начала 2025 года такая поддержка была предоставлена 36 регионам на сумму 105,6 млрд руб.