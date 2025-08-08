Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство списало 29 млрд руб. долга 12 регионам

Правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам на общую сумму свыше 29 млрд руб. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В 2025 году указанные субъекты РФ получили возможность списания до двух третей задолженности при условии, что они инвестировали средства в развитие инфраструктуры. В список вошли Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

Сумма списания совпадает с объемом вложений регионов в проекты. Речь идет о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселении граждан из аварийного жилья, обновлении общественного транспорта, развитии опорных населенных пунктов и реализации новых инвестиционных программ.

Кроме того, средства направлялись на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций, а также поддержку компаний, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.

В правительстве отметили, что работа по списанию бюджетных долгов регионам, инвестирующим в инфраструктуру, ведется постоянно. С начала 2025 года такая поддержка была предоставлена 36 регионам на сумму 105,6 млрд руб.

Новости компаний Все