В Ульяновске осуждена экс-сотрудница фонда соцстрахования Александра Мочалова

В пятницу, 8 августа, Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор экс-начальнику отдела управления реализации социальных программ отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР) по Ульяновской области Александре Мочаловой, признанной виновной в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Преступная деятельность была пресечена региональным УФСБ во взаимодействии с СУ СКР. Как сообщает следственное управление СКР, установлено, что с июля 2023 года по февраль 2024 года Александра Мочалова, имея доступ к реестру инвалидов, нуждающихся в средствах реабилитации, незаконно копировала из него информацию о персональных данных инвалидов и передавала своему знакомому — директору компании, поставлявшей технические средства реабилитации. После этого представители компании, минуя отделение СФР, связывались с инвалидами «и навязывали свои услуги по поставке средств реабилитации» по завышенным ценам с ухудшенными техническими характеристиками, «ограничивая тем самым конкуренцию иных коммерческих организаций».

Следствие сообщает, что в результате противоправных действий чиновницы поставщик получил из бюджета свыше 6 млн руб., «при этом по большинству поставленных средств реабилитации у инвалидов имелись претензии к качеству».

Александра Мочалова в полном объеме признала свою вину. Суд согласился с доводами следствия и приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск