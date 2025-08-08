В Бурятии оштрафовали назвавшую соседа «хохлом» женщину

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тыс. руб. за возбуждение ненависти или вражды. Это следует из решения суда.

Мужчина сообщил RT, что соседка назвала его «хохлом» в домовом чате из-за его фамилии. «Сын у меня на СВО воюет именно вот с хохлами, как говорится, а она меня тут хохлом обзывает»,— добавил мужчина.

Женщина в свою очередь сказала RT, что не понимает, как могла обидеть соседа. По ее словам, конфликт в чате произошел в прошлом году. Она добавила, что будет оспаривать решение суда.