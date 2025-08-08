Премьер Венгрии Орбан призвал ведущие страны ЕС провести саммит с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит России и ведущих стран Евросоюза, включая Францию и Германию, необходимо провести после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сказал в утренней программе радиостанции Kossuth.

Виктор Орбан приветствовал новости о подготовке встречи господина Путина и господина Трампа. По его мнению, прекращение огня на Украине возможно только при достижении соглашения между американским и российским президентами.

Господин Орбан выразил сожаление, что руководство ЕС дистанцировалось от урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что от лидеров ЕС в Брюсселе «мало толку», как показали переговоры с Вашингтоном по импортным тарифам. Господин Орбан предложил канцлеру Германии и президенту Франции отправиться в Москву на переговоры от имени Европы или, при необходимости, провести их на нейтральной территории.