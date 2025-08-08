Turkish Airlines не загрузила багаж 270 пассажиров рейсов Анталия–Москва

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузил 274 багажных места на рейсах из Антальи в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта Внуково. Инцидент произошел в аэропорту вылета.

Турецкая компания сообщила об отправке досылочного рейса с багажом. Информация о его времени прибытия и месте получения вещей должна появиться на табло информации в зоне выдачи аэропорта.

Пресс-служба воздушной гавани напомнила, что для получения багажа пассажирам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку. Для получения более подробной справки предлагается обращаться по номеру телефона: +7(495)436-77-60.