В Северо-Курильские из-за землетрясения пострадал весь жилой фонд

В Северо-Курильске Сахалинской области из-за землетрясения 30 июля повреждения получили все 106 многоквартирных домов, сообщил мэр Александр Овсянников. Также ущерб получили все соцобъекты и здания коммунальной инфраструктуры.

По словам господина Овсянникова, с 31 июля специалисты обследуют весь жилой фонд на предмет повреждений. По каждому дому будет дано заключение о пригодности к дальнейшему проживанию, добавил он.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. Оно стало самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. Вслед за землетрясением пришло цунами, в Северо-Курильске затопило прибрежную зону, порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Полина Мотызлевская