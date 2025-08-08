Житель Энгельса не выплачивал алименты и отправился в колонию на восемь месяцев

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя по уголовному делу о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, фигурант не выплачивал алименты с 1 декабря 2024 года по 18 мая 2025 года, не оказывал материальную помощь на содержание несовершеннолетнего. У него сформировалась задолженность в сумме более 140 тыс. руб.

По решению суда фигурант получил восемь месяцев исправительной колонии общего режима. Ранее в отношении него применяли административное наказание за аналогичное деяние.

Павел Фролов