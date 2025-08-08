Украина может согласиться на перемирие по линии фронта, но будет выступать против международного признания контроля России над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, сообщила газета The Telegraph.

Издание отмечает, что украинская конституция не позволяет правительству или президенту изменять границы страны. Авторы статьи подчеркивают, что президент Украины Владимир Зеленский понимает необходимость поиска дипломатических решений, поскольку ВСУ не могут вернуть эти территории.

8 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин может поддержать идею прекращения огня при условии признания контроля России над новыми регионами. Президент США Дональд Трамп, как отмечает издание, может согласиться на это ради сделки по урегулированию.