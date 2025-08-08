Валовой территориальный продукт Аксубаевского района в 2024 году составил 21,6 млрд руб с ростом 111%. Объем отгруженной продукции достиг 42,4 млрд руб с ростом 116,4%. Об этом сообщил глава района Алмаз Мингулов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валовой продукт Аксубаевского района составил 21,6 млрд рублей в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Валовой продукт Аксубаевского района составил 21,6 млрд рублей в 2024 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Промышленность обеспечивает 60,8% валового продукта района, основу составляют шесть подразделений нефтяных компаний. В 2025 году прогнозируется рост объема отгруженной продукции до 45 млрд руб. В 2024 году инвестиции в основной капитал составили 3,4 млрд руб, планируется увеличение до 3,7 млрд руб в текущем году.

Среднемесячная зарплата в районе выросла на 35% до 64,5 тыс руб, уровень безработицы составляет 0,16%. По словам главы района, рост зарплат обеспечивают сельхозкомпании, особенно в летний период уборки. Это способствует привлечению молодых кадров в район.

Анар Зейналов