Телеканал CNN назвал пять вариантов завершения конфликта России и Украины

Есть пять вариантов, как может закончиться российско-украинский конфликт, и ни один из них не в пользу Украины. Такое мнение приводится в материале CNN.

Самым маловероятным вариантом СМИ называет согласие президента России Владимира Путина на безоговорочное прекращение огня. «По крайней мере, до октября Путин будет хотеть сражаться, потому что он побеждает»,— пишет автор CNN.

Другой вариант — это откладывание переговорного процесса до зимы, когда линия фронта «заморозится» по естественным причинам. К этому времени, по прогнозу телеканала, ВС РФ займут города Покровск, Константиновку и Купянск. Тогда Россия может принять решение о продолжении боевых действий или закреплении результатов дипломатическим путем.

Третий вариант — замедление продвижения российской армии. Украина должна «каким-то образом выдержать» два года, чтобы дождаться развертывания сдерживающих сил НАТО на своей территории. В этом случае Москва может захотеть оставить линию фронта в текущем положении. CNN назвал этот вариант «лучшим, на что может надеяться Украина».

Два других варианта — это «катастрофы». Одна — для Украины и НАТО: Россия сближается с США, Украина теряет поддержку, российские войска продвигаются вперед. Этот вариант назван «концом суверенной Украины». Последняя, пятая, возможность того, как могут сложиться события — это «катастрофа для Путина». Она предполагает крах отношений с Китаем, сокращение финансовых резервов, недовольство элит, поражение Трампа на поле внутренней политики в США и возвращение Вашингтона к традиционной политике противостояния с Москвой.