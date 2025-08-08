Премьер Японии призвал США скорректировать пошлины

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба призвал США принять немедленные меры по корректировке указа президента страны Дональда Трампа, согласно которому с 7 августа вступили в силу импортные пошлины в отношении 65 стран.

Японский премьер-министр, как сообщает «Синьхуа», заявил, что США не выполнили условий ранее заключенного между сторонами налогового соглашения.

Соглашение подразумевало, что японские товары, импортируемые в США с ставками выше 15%, больше не будут облагаться взаимными пошлинами, в то время как товары с ставками ниже 15% будут облагаться пошлинами до 15%.

Импортные пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, предполагают пошлину в размере 15% на товары из 39 стран, включая Японию, в отношении еще 26 стран действуют ставки в размере от 18% до 41%.

