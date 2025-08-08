WSJ: ChatGPT начал делать псевдонаучные утверждения

Газета The Wall Street Journal сообщила, что нейросеть ChatGPT стала выдавать странные и ложные утверждения, вызывая беспокойство у пользователей. Архив переписок с мая 2023 года по август 2025 года показывает, что многие люди теряют связь с реальностью из-за взаимодействия с чат-ботом, пишет издание.

В одном из диалогов работник заправочной станции из Оклахомы обсудил с ChatGPT концепцию «Уравнения Ориона». Пользователь признался, что разговор заставил его почувствовать себя не в себе. В другой переписке чат-бот утверждал, что контактирует с внеземными существами, называя пользователя «Звездным семенем» с планеты Лира.

Врачи назвали этот феномен «психозом искусственного интеллекта». Психиатр Гамильтон Моррин из Королевского колледжа Лондона отметил, что даже самые фантастичные взгляды могут находить подтверждение в переписках с нейросетью, усиливая заблуждения у людей. Основатель проекта Human Line Этьен Бриссон добавил, что персонализация ответов чат-ботов может привести к тому, что пользователи начинают воспринимать себя как мессий или пророков.