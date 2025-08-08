Машино-места «припарковались» на максимуме

40 млн руб. за парковку: как выяснил “Ъ FM”, сейчас это самое дорогое машино-место в открытой продаже в Москве. Ценовые рекорды ставят паркинги не только премиальных ЖК, сильно подрос и комфорт-класс как по стоимости лота, так и по арендным ставкам. Сколько стоит купить или снять парковочное пространство в столице? И какую доходность получают инвесторы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Машино-места в столице, как выясняется, растут в цене быстрее самого жилья. Среди причин — не только их дефицит, но и политика самих девелоперов. Парковок новостройках в среднем втрое меньше, чем самих квартир, говорят собеседники “Ъ FM”. Чтобы получить максимальную выгоду, застройщики открывают продажи в последний момент, практически на этапе ввода в эксплуатацию, когда у покупателей уже нет выбора. За последние три года в новых элитных ЖК Центрального административного округа, например, машино-места подорожали на 70%, рассказал генеральный директор и управляющий партнер «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин: «Сегодня купить в строящемся комплексе такого класса парковочное место дешевле 10 млн руб. — большая удача. Максимальные расценки достигают почти 40 млн руб. Это, конечно, пока единичные предложения в центральных районах, где просто вообще нет никакой альтернативной уличной парковки. Это такой уже ориентир на будущее.

Машино-места будут дорожать вместе с квартирами. В бюджете покупки элитного жилья на парковочное место приходится от 7% до 10% от цены лота».

Аренда парковок тоже дорожает. Для Центрального округа Москвы средняя ставка составляет от 60 тыс. руб., а в «Москва-Сити» может превышать и 100 тыс. руб. в месяц. За эти же деньги можно снять, например, среднюю студию в новостройке. Ценовые рекорды ставят паркинги всех сегментов жилья. В бизнес-классе с начала года они подорожали на 14% (ценник доходит уже до 6,5 млн руб.), а в комфорт-сегменте — сразу на 22%, превысив 3,5 млн руб., рассказали собеседники “Ъ FM”. Если смотреть данные по спросу, то больше всего просел комфорт-класс, минус 33% с начала года. Для жильцов парковки слишком дорогие, а вот для инвесторов они рентабельнее жилой недвижимости, заметила руководитель департамента аналитики и консалтинга агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева:

«Выкуп парковочных мест становится целым бизнесом. Самая высокая цена на паркинг в комфорт-классе наблюдается в таких районах, как Можайский, Марьино, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское.

Цена колеблется от 3 млн руб. В бизнес-классе это районы Академический, Хорошевский, Замоскворечье и Сокол, стоимость лотов — от 4,5 млн руб. Для частных инвесторов это прежде всего низкий порог входа. Как правило, выкупаются два-три парковочных места. Все зависит от социального состава того района, в котором находится проект, отсюда и уровень арендной платы. Он может составлять в среднем от 75 тыс. руб. до 85 тыс. руб. в месяц».

Спрос на аренду парковочных мест будет только расти, особенно в районах с точечной застройкой. Дворы без машин практически не оставили жильцам выбора. Цена таких лотов уже сравнялась со средней стоимостью нового автомобиля, подчеркнул руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов: «Если выйти за пределы Третьего транспортного кольца, то цена на машино-место — в диапазоне от 2,5 до 3,5 млн руб. даже в Красногорске, но тем не менее на аренду стоит очередь. Ее стоимость — 20 тыс. руб. в месяц, и это не Москва. Там, где особо тяжелая ситуация с парковками, просят 30 тыс. руб. В целом это живой динамичный рынок с хорошей доходностью, около 10% годовых. Тут и само машино-место в перспективе дорожает».

А вот московские гаражи в пределах МКАД, что постоянно находятся под угрозой сноса, сильно просели в цене. Если год назад собственники хотели продать их за 1,5 млн руб., то сегодня уже готовы отдать за 1 млн руб.

Аэлита Курмукова