В Татарстане планируют модернизировать молочный завод за 3 млрд рублей

В Татарстане планируют модернизировать Аксубаевский молочный завод за 3 млрд руб. Об этом заявил глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития республики.

Проект предусматривает переход на производство мягких сыров моцарелльной группы мощностью 600 тонн в сутки. Модернизация будет проведена в два этапа. Первый — запуск производства сыров за 2 млрд руб, второй — переработка молочной сыворотки за 1 млрд руб.

«В настоящее время проведены встречи с учредителем объединения Мингазовым Минтимером Вагизовичем, в ходе которых достигнута договоренность о разработке концепции модернизации завода», — сообщил Алмаз Мингулов. Он отметил, что проект находится на стадии концепции, но является очень важным для района.

Аксубаевский молочный завод приостановил производственную деятельность в 2022 году. Собственником предприятия является ООО «ПО „Вамин Татарстан“», который учредил Минтимер Мингазов.

Анар Зейналов