В Энгельсе прокуратура начала проверку после обрушения слоя потолка в квартире

Прокуратура Энгельса Саратовской области приступила к проверке по факту обрушения штукатурного слоя потолка в одной из квартир. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, штукатурный слой потолка обрушился в квартире дома № 47 по ул. Советской. Туда выехали зампрокурора города Иван Горин и председатель комитета ЖКХ администрации Энгельсского района Виталий Карпов.

В ходе проверочных мероприятий прокуратуре предстоит оценить соблюдение уполномоченными лицами жилищного законодательства, а также качество содержания общего имущества дома. Как только проверка завершится, специалисты решат вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов