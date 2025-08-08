Заемщики срывают сроки

В регионах Сибири по итогам первого полугодия вырос объем просроченной задолженности по жилищным кредитам. Наиболее заметно в Туве и Хакасии — примерно в семь и в три раза за год соответственно. На рост доли плохих кредитов влияют ужесточение ипотечных условий и замедление роста зарплат, считают эксперты. Они ожидают усиление тренда и увеличение доли просроченной ипотеки в портфелях банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заметный рост объема просроченной задолженности по ипотеке отмечен в большинстве сибирских регионов

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Заметный рост объема просроченной задолженности по ипотеке отмечен в большинстве сибирских регионов

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Республики Тыва и Хакасия попали в число российских регионов — лидеров по росту просроченной задолженности в сегменте ипотеки. По данным «Циан.Аналитики», в конце июня 2025 года в Туве объем просроченных кредитов увеличился за год почти в семь раз до 1,2 млрд руб., а его доля в портфеле банков достигла 2,5%. В Хакасии показатель вырос в 3,2 раза до 606 млн руб., доля достигла 1%.

Две республики — не единственные регионы Сибирского федерального округа с заметным ростом просроченной ипотечной задолженности. К концу первого полугодия 2025 года объем «просрочки» в общем объеме задолженности более чем в два раза увеличился в Алтайском и Красноярском краях (доля превысила 0,4%), а также в Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областях, где доля не достигла 0,4%. В России в целом доля просроченной задолженности в общей структуре занимает 0,7%.

«Стремительный рост показателей фиксируется с осени 2024 года. В 2023 и в начале 2024-го часть тех, кто не мог выплачивать ранее взятые займы, погасили задолженность на фоне роста доходов, поэтому объем “просрочки” в этот период рос очень медленно, а ее доля даже снижалась. Ужесточение ипотечных условий и замедление роста зарплат во второй половине прошлого года привели к завершению этого тренда»,— комментирует эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская.

По данным сервиса, просроченная задолженность по ипотеке в 2025 году растет также из-за условий по кредитам, которые заемщики брали ранее с льготным периодом действия. Предполагалось, что к моменту завершения действия льгот ставки снизятся, и у заемщиков будет возможность перекредитоваться под более низкий процент. Однако ключевая ставка все еще остается высокой, в связи с чем часть покупателей не справляется с возросшей финансовой нагрузкой.

«Все это происходит оттого, что реальная инфляция на потребительском рынке превышает темпы роста доходов населения. Проще говоря, население беднеет, скорости роста его доходов не хватает на "покрытие" реальной инфляции. Есть опасения, что такие события могут вызвать кризисные явления на рынке жилья»,— полагает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

Высокая процентная ставка по кредитам держится уже год, и это снижает эффективную экономическую деятельность предприятий, отмечает эксперт по недвижимости из Кемеровской области Вадим Хващевский. «Отсюда некоторые компании закрываются, есть несколько примеров в регионе, соответственно люди остаются без дохода»,— рассказал он.

На рост просрочки в том числе влияет снижение объемов досрочного погашения кредитов, указывают аналитики «Эксперт РА»: для многих заемщиков более выгодной стратегией становится размещение свободных денег на вкладах под высокий процент, а не ускоренное погашение кредитов.

Доля просроченной ипотеки в портфелях банков по итогам 2025 года может вырасти до 0,8–1%, указывают аналитики «Эксперт РА» в обзоре ипотечного кредитования. По оценке Сергея Дьячкова, в большинстве регионов Сибири доля «просрочки» к концу года приблизится к 1,5%.

Лолита Белова