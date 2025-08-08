«Разрез Богатырь» требует изъять участок земли на 1,9 га у СХПК

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск ООО «Разрез Богатырь» (принадлежит ООО «Коулстар») о взыскании земельного участка у СХПК «Мильтюшихинский» площадью 19,4 тыс. кв. м. Рассмотрение дела назначено на 19 сентября.

Согласно информации, размещенной в картотеке судебных дел, участок земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования — для сельскохозяйственного производства. Он находится в Черепановском районе Верх-Мильтюшинского сельсовета.

Разрез «Богатырь», расположенный в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области, является одним из крупнейших в России месторождений антрацита, вложения в его разработку оцениваются в 123 млрд руб. Добыча угля на месторождении началась в ноябре 2024 года. Работы по освоению разреза предусмотрены масштабным инвестиционным проектом. В целом запасы угля ценных марок на месторождении составляют более 300 млн т.

СХПК «Мильтюшихинский» ведет свою деятельность в отрасли смешанного сельского хозяйства с 1992 года. Предприятие зарегистрировано в селе Верх-Мильтюши Черепановского района. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Выручка СХПК в 2024 году составила 195 млн руб., прибыль 12 млн руб.

Александра Стрелкова