Президент РФ наградил гендиректора «ЛУКОЙЛ-Перми» орденом

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков награжден орденом «За доблестный труд». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 6 августа.

Олег Третьяков.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Олег Третьяков.

Как указано в документе, господин Третьяков удостоен награды за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную деятельность».

Господин Третьяков начал карьеру в нефтяной отрасли в 1987 году. С 1990 по 2005 годы работал в Когалыме, пройдя путь от мастера по подготовке скважин к ремонту ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» до президента ОАО «РДН Груп», директора «Когалымского завода химических реагентов». С декабря 2005 по март 2015 года работает в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», начальником управления строительства, заместителем генерального директора по производству, первым заместителем генерального директора – главным инженером. С марта 2015 года по настоящее время – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.