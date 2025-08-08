В Ярославле показали, как будет выглядеть торгово-офисный центр у здания УМВД

В Ярославле на проспекте Октября, рядом со зданием областного УМВД, построят трехэтажный торгово-офисный центр с подземной парковкой на 32 места. Соответствующая информация содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы, размещенном на сайте областной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН).

Фото: Раздел проектной документации

Новое здание должно появиться вблизи ОКН, таких как «Дом Рожкова», «Усадьба Праведникова. Жилой дом», «Здание, где формировался ярославский партизанский отряд», поэтому при разработке проектной документации была определена степень возможного влияния на исторические здания. В разделе подчеркивается, что сам участок предполагаемого строительства не имеет общих границ с территориями архитектурных памятников.

«Расстояние сближения нового объекта капитального строительства с объектом культурного наследия составляет более 20,0 м., что исключает любое возможное воздействие на сохранность объектов культурного наследия и исключает риск деформации либо обрушения»,— утверждается в разделе.

При этом в период строительных работ предусмотрен постоянный визуальный осмотр объектов культурного наследия. Само здание, как указывается в разделе, «запроектировано с целью регенерации историко-градостроительной среды путем адаптивного строительства».

«Архитектурно-художественное и объемно-пространственное решение основано на деликатной интеграции новой архитектуры в городскую среду»,— считают проектировщики.

Эксперт, проверявший документацию, решил, что проектные решения полностью соответствуют требованиям законодательства и не влияют на композиционно-пространственный тип застройки.

«При выполнении работ при строительстве торгово-офисного здания обеспечивается (положительное заключение) сохранность объектов культурного наследия»,— говорится в выводе историко-культурной экспертизы. До 20 августа будут проходить общественные обсуждения акта экспертизы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2020 году площадка на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской была продана известному ярославскому бизнесмену Евгению Мухину.

Алла Чижова