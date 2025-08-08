В Уфе из-за ливня частично закрыли проспект Салавата Юлаева

В Уфе из-за схода земли после ливня перекрыли полосу по проспекту Салавата Юлаева в сторону центра, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

По данным ведомства, сегодня с 9:45 до 10:45 выпало 24 мм осадков.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности»,— отметили в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Сегодня в некоторых районах ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, днем — крупный град. Температура воздуха ночью составит +13,+18°, днем +20,+25°.

Венера Хисамова