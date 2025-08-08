Полиция начала проверку после травмирования ребенка от пиротехники под Саратовом

В Ершовском районе Саратовской области полиция приступила к проверке по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате неаккуратного обращения с пиротехникой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером накануне, 7 августа, в селе Орлов-Гай. Несовершеннолетнего доставили в медучреждение с ранами пальцев кисти руки, множественными ссадинами, а также травмами глаз от инородных тел.

Пострадавший рассказал, что примерно в 18:00 нашел в шкафу своего дома фейерверки, после чего вынес коробку с ними во двор и стал разбирать. Раздался взрыв, в результате чего мальчик получил травмы.

Павел Фролов